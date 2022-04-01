إسرائيل: نفتالي بينيت يتعهد بالتصدي "لموجة الهجمات الفلسطينية الأخيرة"

نفتالي بينيت:"معظم العرب يرغبون في ضبط الأسلحة غير القانونية ويؤيدون الشرطة في مكافحتها العنف والإجرام"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل ستتغلب على الموجة الأخيرة من الهجمات الإرهابية الفلسطينية" وكتب بينيت على تويتر إن السلطات "لا تقف مكتوفة الأيدي، و تتخذ مبادرات لإحباط هجمات مستقبلية محتملة".

وأشار بينيت "لقد اتخذنا بالفعل إجراءات مكثفة ضد أولئك الذين يدعمون أو ينشطون مع تنظيم داعش، وكذلك ضد نشطاء الجماعات الأخرى. لقد نشرنا الشرطة والجنود في جميع أنحاء البلاد".

وأكد نفتالي بينيت أن حكومته "ستكثف نشاطاتها لضبط الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي"، مشيرًا إلى ان "معظم المواطنين العرب يرغبون في ذلك ويؤيدون الشرطة في مكافحتها العنف والإجرام". وأضاف بينيت على صفحته في شبكة فيسبوك أن "عدد قطع السلاح هذه يقدَّر بمئات الآلاف."

وتصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة بعد أن قتل مهاجمون فلسطينيون 11 إسرائيليا في هجمات منفصلة في بئر السبع (جنوب البلاد) وبني براك(وسط البلاط) ومدينة الخضيرة( شمال البلاد) حيث عززت القوات الاسرائيلية الاجراءات الامنية وشنت مداهمات اعتقال فى الضفة الغربية وفي المثلث الشمالي، مما أسفر عن مقتل فلسطينيين فى تبادل لإطلاق النار أمس الخميس وآخر فى الخليل اليوم الجمعة.