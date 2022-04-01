السعودية تعلن غدا السبت أول أيام الشهر رمضان الفضيل

أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، أن أول أيام الشهر الفضيل. بكل من ماليزيا واندونيسيا سيكون بعد غد الأحد

أعلنت السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن غدا السبت، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد ثبوت الرؤية، في ما أعلنت سلطنة عمان أن بعد غد الأحد سيكون أول أيام شهر رمضان بعد عدم ثيوت رؤية هلال الشهر الفضيل.

ومن جهته أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، أن أول أيام الشهر الفضيل. بكل من ماليزيا واندونيسيا سيكون بعد غد الأحد 3 أبريل/نيسان الجاري.وغرد مركز الفلك الدولي على تويتر “أندونيسيا تعلن رسميا أنه بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء أندونيسا. عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك”.

كما أعلنت سلطنة بروناي رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 أبريل/نيسان الجاري أول أيام شهر رمضان الفضيل.