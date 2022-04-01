English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • المبعوث الأممي لليمن: توافق الأطراف اليمنية على اقتراح هدنة شهرين تبدأ في 2 من أبريل الجاري

المبعوث الأممي لليمن: توافق الأطراف اليمنية على اقتراح هدنة شهرين تبدأ في 2 من أبريل الجاري

i24NEWS

دقيقة 1
متمرد حوثي شيعي يحمل صورة العلم اليمني أثناء تجمعهم احتجاجًا على الضربات الجوية التي تقودها السعودية ، في صنعاء ، اليمن ، الاثنين ، 24 أغسطس، 2015.
(AP Photo/Hani Mohammed)متمرد حوثي شيعي يحمل صورة العلم اليمني أثناء تجمعهم احتجاجًا على الضربات الجوية التي تقودها السعودية ، في صنعاء ، اليمن ، الاثنين ، 24 أغسطس، 2015.

الأمم المتحدة:"الأطراف وافقت على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده"

أعلن المبعوث الأممي لليمن هانز غراندبيرج في بيان، مساء اليوم الجمعة، استجابة أطراف الصراع في البلاد لمقترح هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد السبت الذي يصادف اليوم الأأول من شهر رمضان الفضيل.

Video poster

وأشار البيان إلى أن" الأطراف وافقت على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده، كما وافقوا على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفًا في المنطقة" بحسب البيان. 

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الأطراف وافقت على الاجتماع تحت رعايته لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى في اليمن، و"بالإمكان تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الأطراف"، وبحسب البيان الأممي.