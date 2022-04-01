المبعوث الأممي لليمن: توافق الأطراف اليمنية على اقتراح هدنة شهرين تبدأ في 2 من أبريل الجاري

الأمم المتحدة:"الأطراف وافقت على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده"

أعلن المبعوث الأممي لليمن هانز غراندبيرج في بيان، مساء اليوم الجمعة، استجابة أطراف الصراع في البلاد لمقترح هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد السبت الذي يصادف اليوم الأأول من شهر رمضان الفضيل.

وأشار البيان إلى أن" الأطراف وافقت على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده، كما وافقوا على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفًا في المنطقة" بحسب البيان.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الأطراف وافقت على الاجتماع تحت رعايته لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى في اليمن، و"بالإمكان تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الأطراف"، وبحسب البيان الأممي.