الرئيس التركي يدين بشدة العمليات العدائية الثلاث الأخيرة في إسرائيل ويقدم تعازيه لأسر الضحايا

سعى أردوعان إلى "إرسال تعازيه إلى أسر الضحايا الذين فقدوا أحباءهم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى"

أدان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء اليوم الجمعة، "بشدة" العمليات الثلاث التي نفذت في مختلف مدن إسرائيل في الأيام الأخيرة، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا، بينهم عناصر أمن، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وقال أردوغان: "من المهم عدم منع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان " معربا عن تطلعه لأن "تواصل السلطات الإسرائيلية إظهار الاهتمام بما يخص إبقاء الأقصى مفتوحا للعبادة لمدة 24 ساعة في العشر الأواخر من رمضان، وإغلاقه أمام زيارات غير المسلمين".

وسعى أردوعان إلى "إرسال تعازيه إلى أسر الضحايا الذين فقدوا أحباءهم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى" الذين سقطوا بالعمليات، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي "كان" وبدوره، "شكر الرئيس التركي على الكلمات المهمة، وأشار إلى أن هذه الهجمات الشنيعة أودت بحياة بريئة، وأن هذه مأساة كبيرة جدا".

وقالت كان"كان" إن هرتسوغ وإردوغان "شددا على أنه ينبغي اتخاذ إجراءات للحفاظ على السلام والهدوء في المنطقة بأسرها".