شبكة i24NEWS تبارك لمتتبعيها حلول شهر رمضان المبارك

راجين من الله تعالى أن يجعله شهر خير ومحبة وسلام على جميع الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.

بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل تبارك شبكة i24NEWS لمتتبعيها ومشاهديها وقرائها العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها راجين من الله تعالى أن يجعله شهر خير ومحبة وسلام على جميع الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.

وكان مفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن، مساءاليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، جاء ذلك بعد ثبوت رؤية الهلال والأخذ بآراء الفقهاء.

وكانت السعودية وقطر والإمارات واليمن والعراق وسوريا أعلنت أن يوم غد هو أول أيام رمضان، فيما أعلنت الأردن أنه المتمم لشهر شعبان، والأحد أول أيام الشهر الفضيل.

ومن جهتها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمملكة لعام 1443 هـ سيكون بعد غد الأحد.