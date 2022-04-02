الشاباك: مقتل ثلاثة مسلحين إثر اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية

أضاف جهاز الشاباك، أن "المسلحين كانوا مسؤولين عن هجوم في طولكرم، ولا ينتمون إلى أي تنظيمات معينة"

أفاد جهاز الشاباك الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن ثلاثة أشخاص في خلية مسلحة لقوا مصرعهم إثر اشتباكات وتبادل إطلاق النار بينهم وبين قوات الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضاف جهاز الشاباك، أن "المسلحين كانوا مسؤولين عن هجوم في طولكرم، ولا ينتمون إلى أي تنظيمات معينة"، مشيرا إلى أنهم "كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم واسع النطاق، كما عثر في سيارتهم على أسلحة مختلفة من بينها بنادق وقنابل يدوية"، وأطلق الشاباك عليهم "قنابل موقوتة"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأكد الشاباك، أن "عملية تبادل إطلاق النار أدت أيضا إلى إصابة 4 من رجال الشرطة الإسرائيلية، 3 منهم بجروح طفيفة فيما أصيب الرابع بجروح بالغة وتم نقله إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية كانت تراقب الخلية أمس الجمعة لساعات، وأن المسلحين قاموا بإطلاق النار بعد اكتشافهم أن سيارة الشرطة تطاردهم".

في حين نعت حركة الجهاد الاسلامي في بيان أن القتلى الثلاثة وقالت إنهم ينتمون الى حركة الجهاد.

يذكر أن ثلاث هجمات أخيرة في مدن إسرائيلية أسفرت 11 قتيلاً. ونتيجة لذلك ، قامت قوات الأمن باعتقالات في أماكن مختلفة في إسرائيل وفي الضفة الغربية مثل جنين وواجهت مقاومة شديدة أسفرت عن اشتباكات أدت الى وقوع قتلى واصابات حيث قتل فجر يوم أمس مسلحين فلسطينيين واصابة شرطي حرس حدود في مخيم جنين، وذلك خلال تنفيذ القوات الاسرائيلية عملية اعتقالات لمطلوبين.