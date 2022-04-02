تقرير: وفد أمني إسرائيلي زار السودان سرا

وأوضحت "كان" أن الوفد "اجتمع مع قيادة الحكم العسكري السوداني بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان"

أفادت هيئة البث الرسمية "كان"، نقلاً عن مسؤولين سودانيين، أن وفد أمني إسرائيلي زار سراً العاصمة السودانية الخرطوم هذا الأسبوع والتقى مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى.

وأوضحت "كان" أن الوفد "اجتمع مع قيادة الحكم العسكري السوداني بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان الذي أكد في مقابلاته الأخيرة أن العلاقات مع إسرائيل تركز على التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري"، مشيرة أن "هذه الزيارة تعتبر الثالثة للوفد الأمني الإسرائيلي في نصف عام".

ووصف البرهان هذه الزيارات بأنها "مشروعة" وقال إن "التعاون الأمني ​​يخدم مصالح البلاد ويساعد في الحفاظ على أمن السودان والمنطقة".

يشار إلى أن السودان أصبح ثالث دولة عربية تعلن اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها إدارة ترامب في أكتوبر/تشرين الأوَّل 2020 ، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ويذكر أنه تم الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل والسودان بعد أيام من قيام الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بشطب السودان رسميًا من قائمة الدول التي ترعى وتمول الإرهاب، ومع ذلك وعلى الرغم من الاتفاق، لم يتم اتخاذ أي خطوات للتطبيع الكامل بين إسرائيل والسودان حتى الآن.