الجيش الإسرائيلي يكشف عن وجود أعمق نفق لحماس، على عمق 70 متراً تحت الأرض

أضاف الضابط في ياهالوم "إنه أعمق نفق اكتشفناه لحماس، وهو رصيد لهم"، مؤكدا "لقد ضبطناهم وهم في منتصف عملهم"

كشفت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن وجود أعمق نفق حفرته حركة “حماس” للتسلل إلى البلاد، وقال ضابط من وحدة ياهالوم العسكرية إن "النفق في المنطقة الجنوبية تم حفره على عمق 70 مترا تحت الأرض".

وأضاف الضابط في ياهالوم "إنه أعمق نفق اكتشفناه لحماس، وهو رصيد لهم"، مؤكدا "لقد ضبطناهم وهم في منتصف عملهم".

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اكتشفت النفق في أكتوبر/تشرين الأوَّل 2020، وصرح الجيش أنه "بعد إشارة من نظام الجدار الذي اكتمل بناؤه على الحدود، حدد المهندسون العسكريون النفق المبطن بالأسمنت والذي بدأ من مدينة خانيونس جنوب غزة".

وقالت مصادر عسكرية إن "حماس ربما كانت تحفر هذا النفق منذ سنوات بينما اكتمل بناء الحاجز المضاد للأنفاق قبل عام بعد أربع سنوات من البناء".

يشار إلى أن إسرائيل رصدت نفقًا على بعد أمتار قليلة من السياج الأمني ​​الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي الإسرائيلية.