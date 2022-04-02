"الهجمات القادمة ستكون أكبر": حماس تهدد إسرائيل بعد قتل ثلاثة مسلحين في جنين

مشير المصري: "لقد أثبت منفذو العمليات في الداخل أنهم فلسطينيون"

رد الناطق باسم حماس في غزة، مشير المصري، اليوم السبت على الاغتيال الليلي لثلاثة مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم، أنه "سيتم الرد على أي عمل تقوم به اسرائيل".

وشدد المصري أن "العمليات الفلسطينية القادمة ستكون اقوى، وعلى الاحتلال ألا يختبر صبرنا، أصابعنا على الزناد. الحركة الشعبية الفلسطينية هي المسيطرة على الوضع والاحتلال فشل في إخضاعنا".

وفي إشارة إلى إدانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للهجمات الأخيرة، قال: "أي إدانة لأعمال المقاومة غير مقبولة". وأشار المصري إلى التطبيع المتزايد بين الدول العربية في الشرق الأوسط مع إسرائيل: وقال انه "يجب على كل القادة الذين يسارعون إلى التطبيع مع العدو أن يفحصوا أنفسهم، ودعم بعض الناس لكيان الاحتلال سيجلب العار لشعوبهم".

يذكر انه، بعد النشاط الليلي، وفي إطار نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك في قرية شيفا في لواء منشيه الإقليمي، ألقت القوات القبض على فلسطيني مشتبه به كعضو في خلية الذين قُتلوا. كما عثر مقاتلو الوحدة على أسلحة وذخائر M16 بحوزتها.