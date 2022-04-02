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غانتس يعقد جلسة لتقييم الوضع بمشاركة رؤساء جهاز الأمن

i24news

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رئيس حزب أزرق أبيض ووزير الدفاع بيني غانتس يتحدث خلال حدث لحزب أزرق أبيض في تل أبيب ، 21 مارس 2022.
Avshalom Sassoni/Flash90رئيس حزب أزرق أبيض ووزير الدفاع بيني غانتس يتحدث خلال حدث لحزب أزرق أبيض في تل أبيب ، 21 مارس 2022.

وزير الأمن الاسرائيلي بني غانتس يعقد جلسة لتقييم الوضع اليوم (السبت)

أجرى وزير الأمن  الاسرائيلي بني غانتس جلسة لتقييم الوضع اليوم (السبت) بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار ومسؤولين كبار آخرين. وفي النهاية أثنى على المقاتلين الذين قضوا على الخلية في جنين وقال إنه "يصلي من أجل شفاء القائد (ش) المصاب،  القائد الذي انتصر في مئات الاشتباكات والمعارك".

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ومن المتوقع ايضًا ان يجري رئيس الوزراء نفتالي بينيت مباحثات مع رؤساء فرق الشاباك في مقر الخدمة في مدينة تل أبيب (مركز اسرائيل).

يأتي هذا بعد عملية اسرائيلية في الضفة الغربية ادت الى مقتل ثلاثة أشخاص في خلية مسلحة إثر اشتباكات وتبادل إطلاق النار بينهم وبين قوات الشرطة الإسرائيلية. وأدت العملية أيضا إلى إصابة 4 من رجال الشرطة الإسرائيلية، 3 منهم بجروح طفيفة فيما أصيب الرابع بجروح بالغة وتم نقله إلى المستشفى.