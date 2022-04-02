بينيت عن الاغتيال في جنين: "قوات الجيش احبطت قنبلة موقوتة"

بينيت: هدفنا هو الحفاظ على حياة روتينية، مع يقظة مدنية وإجراءات حاسمة من قبل قوات الأمن

أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم السبت، جلسة نقاش مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بعد القضاء على المسلحين في جنين. وفي نهاية الجلسة، قال بينيت إن القوات "أحبطت قنبلة موقوتة في الطريق، ونحن نتوقع أنه ستكون هناك محاولات كثيرة أخرى ونحن نعمل في هذه الساعات لمنعها أيضًا".

واضاف بينيت: "تعمل قواتنا بشجاعة كبيرة، على مدار الساعة، في بيئة معادية وعنيفة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين اصيبوا خلال العملية".

وأضاف رئيس الوزراء: "الهدف هو وقف الإرهابيين أينما كانوا ويفضل أن يكون ذلك في مراحل التخطيط، إن لم يكن في مراحل التنفيذ. لذلك علينا الاستعداد والتقدم بقوة بتجهيز الشرطة والجيش بشكل موسع، ونشرهم في الشوارع، هدفنا هو الحفاظ على حياة روتينية، مع يقظة مدنية وإجراءات حاسمة من قبل قوات الأمن".