اعتقلت قوات الأمن الإسرائيليّة، أربعة شبان في منطقة باب العامود في القدس الشرقية

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أربعة شبان من منطقة باب العامود في القدس الشرقية، وتعمل قوات الشرطة وشرطة حرس الحدود أمام عشرات الشبان المتظاهرين عند باب العامود، بعضهم رشق الحجارة والزجاجات والمفرقعات على القوات الأمنية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ويشار إلى أنه حتى يوم أمس نشرت شرطة القدس 3000 شرطي في إطار الاستعدادات لرمضان الذي بدأ أمس.وانتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط باب العامود، بالتزامن مع خروج الآلاف من المواطنين بعد أداء صلاة العشاء والتراويح.

وتشهد منطقة باب العامود والبلدة القديمة أجواء متوترة، بعد أن نصبت قوات الأمن الإسرائيلي سياجًا حديديًا في باب العامود، بذريعة منع المواطنين من التجمع في المكان.