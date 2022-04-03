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إجراء عملية قلب عاجلة لطفلة عراقية في إسرائيل

i24news

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فتيات ينظرن إلى خريطة العراق في الفصل في اليوم الأول من المدرسة في مخيم للنازحين الإيزيديين في منطقة شاريا، في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي ، في 1 نوفمبر 2021.
Ismael ADNAN / AFPفتيات ينظرن إلى خريطة العراق في الفصل في اليوم الأول من المدرسة في مخيم للنازحين الإيزيديين في منطقة شاريا، في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي ، في 1 نوفمبر 2021.

من خلال عملية معقدة وصعبة بشكل خاص، تم نقل إيناس إلى إسرائيل وخضعت لعملية جراحية أنقذت حياتها

استقبلت إسرائيل في ظروف استثنائية، الطفلة العراقية إيناس إبنة الأربع سنوات ليجري لها طاقم أطباء إسرائيلي عملية عاجلة في القلب. وأفيد أن والدي إيناس التي ولدت في مخيم للاجئين في العراق، اكتشفا، منذ ولادتها، أنها تعاني من عاهات في القلب ومشاكل عقلية، حسب النشر في معريف. 

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في الآونة الأخيرة، من خلال عملية معقدة وصعبة بشكل خاص، تم نقل إيناس إلى إسرائيل وخضعت لعملية جراحية أنقذت حياتها. وتعيش إيناس مع والديها وأخوالها وأعمامها في خيمة داخل مخيم للاجئين، وتذهب كل يوم إلى روضة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتنتمي عائلة الفتاة إلى الديانة اليزيدية التي عانت الأمرين من ملاحقة النظام الداعشي في العراق. 

وبادر صديق للعائلة إلى الاتصال بجمعية إسرائيلية تعنى بإنقاذ حياة الأطفال الذين يولدون مع عاهات في القلب وتدعى"ننقذ قلب طفل"، وتم بناء على ذلك إطلاق عملية لإحضار الفتاة وعائلتها إلى إسرائيل شملت إصدار التصاريح والتأشيرات الخاصة بمساعدة السفارة الأردنية والشاباك على ما أفادت صحيفة معريف الإسرائيلية.