متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: العدد التقديري لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في إسرائيل لا يتجاوز العشرات

نشرنا قواتنا في الميدان وسط تعزيزها بقدرات استخباراتية ونعمل على إحباط العمليات الهجومية وإغلاق خطوط التماس

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال ران كوخاف، صباح اليوم (الأحد) خلال حديث إذاعي مع راديو 103FM بأن الاستعدادات العسكرية للتعامل مع مد العمليات العدوانية تسير بشكل متكامل وحثيث. وقال إن العملية الدفاعية بمواجهة تلك العمليات العدائية قد اتخذت الاسم " كاسر الأمواج "في إشارة إلى الوقوف كالكاسر لمنع تقدم أي تهديد باتجاه المدن الإسرائيلية، وفق النشر في معريف.

وأضاف "نركز عملنا على تأمين الهدوء خلال الشهر الجاري الذي يجمع شهر رمضان والفصح لدى المسيحيين وبالطبع عيد الفصح العبري إضافة إلى كونه شهر الأمة الإسرائيلية واليهودية. نشرنا قواتنا في الميدان، ويتم تعزيزها بقدرات استخباراتية متقدمة، ونعمل على إحباط العمليات الهجومية وإغلاق خطوط التماس قدر المستطاع. وجاء ذلك على حساب التدريبات والروتين المقرر للوحدات ولكن هنالك مهمات برأيي، من الجيد أن يقوم بها الجيش الإسرائيلي".

وأوضح المتحدث "أن البديل بالطبع هو انتشار الإرهاب في الشوارع". وأشار كذلك إلى أنه "من الواضح أن الهجمات التي نفذت في الأسبوعين الماضيين لا تطاق. هذه ثلاثة أحداث مختلفة ربما لا علاقة لها ببعضها البعض، لذلك أحجم عن تعريفها على أنها موجة. الهجومان في الخضيرة وبئر السبع جرى تنفيذهما من قبل مواطنين عرب في إسرائيل تبنوا النهج الداعشي على الأغلب، أما هجوم بني براك فنفذه فلسطيني من يعبد".

وأضاف المسؤول أنه "تم في الفترة الأخيرة استجواب عشرات الأشخاص الذين يؤمنون بفكر داعش من قبل جهاز الأمن العام. نأمل ألا يتعدى الأمر هذه الأرقام. وسنبذل قصارى جهدنا مع الأجهزة الأمنية الاخرى لمنع هذا النوع من النشاط الإرهابي أيضا".