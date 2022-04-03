وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب لهجمات معقدة تحسبًا لتداخل عدة جبهات

وحدات النخبة متأهبة للانخراط بحال وقوع هجمات معقدة مثل حملة تقتيل أو احتجاز رهائن أو الشروع في مطاردة مسلحين

أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي عن حالة تأهب استعدادًا للتعامل مع هجمات عدائية معقدة ضمن ما أطلقت عليه "موجة الإرهاب"، وذلك على خلفية التحذيرات بوقوع هجمات مسلحة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية واعتقال اثنين من المشتبه بهم بالتحريض والتماهي مع فكر داعش، على ما كشف موقع واللا.

وقرر رئيس قسم العمليات، الميجر جنرال عوديد باسيوك، أن يضع تحت إمرة الشرطة الإسرائيلية فرقًا خاصة تابعة لوحدات النخبة المتمرسة في الجيش الإسرائيلي على غرار شلداغ، وسييريت متكال وشييطت 13 بحيث تتدخل إن دعت الحاجة بحال وقوع هجمات معقدة مثل حملة تقتيل، أو احتجاز رهائن أو الشروع في مطاردة مسلحين يخططون لهجوم.

وبموازاة ذلك، عمل الجيش الإسرائيلي على رفع جهوزيته وتأهبه حيال إمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة وذلكفي أعقاب التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة بالثأر لمقتل المسلحين الفلسطينيين الثلاثة وعتقال أحد الناشطين في عملية كوماندو إسرائيلية.

وشرعت قوات لجيش الإسرائيلي ابتداء من ساعات الصباح الباكر بمراقبة الحدود على خط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل لمنع محاولات التسلل لمهاجرين غير شرعيين إلى إسرائيل. وتخشى مصادر أمنية أن يقوم مسلحون فلسطينيون باستغلال الفجوات التي يعتمدها طالبو العمل غير الشرعيين لصالح التسلل وتنفيذ مآربهم،غلى غرار ما فعل منفذ عملية يعبد الذي نفذ منها بني براك حيث أوقع خمسة قتلى الأسبوع الفائت. وتم الدفع على هذا الأساس بفرقة تعزيزية لإجراء مسح ميداني على طول خط التماس وجدولة المعابر والفجوات المنتشرة على طوله، وفق سلم أولويات ومستوى التهديدات ومن ثم التنسيق مع وزارة الأمن للقيام بإغلاقها.