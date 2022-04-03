تقرير: نتنياهو خطط لشرعنة الأسد في مقابل طرد إيران من سوريا

تنص الخطة على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية والاستثمار فيها وانتهاء بإجراء انتخابات لقاء خروج إيران

كشف تقرير نشره موقع إسرائيل هيوم عن خطة متعددة المراحل طرحها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك مئير بن شبات خلال محادثة مع جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حينه، وممثل بوتين نيكولاي بتروشيف، تتطرق إلى الوضع في سوريا وإلغاء دور إيران فيها.

وتقضي الخطة بأن يدعو الرئيس السوري بشار الأسد جميع القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد عام 2011 إلى مغادرة بلاده، على أساس أنه لم تعد هناك حاجة إليها؛ ومن ثم يتم الإعلان عن قبول سوريا كواحدة من أعضاء جامعة الدول العربية؛ وفي مرحلة تالية تستثمر دول الخليج العربي، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، في الاقتصاد السوري بدلاً من إيران، التي تسيطر في الواقع على اقتصاد سوريا وصولاً إلى المرحلة الأخيرة المتثلة بالإعلان عن إجراء انتخابات في سوريا.

وحظيت الخطة بمباركة رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو. وسعى بن شبات إلى عرضها على جميع الدول العربية التي تقيم إسرائيل علاقات معها، بما في ذلك دول الخليج. ويؤكد الموقع أن الأردن أظهر اهتماما بالغًا بتلك الخطة ليعفي اقتصاد بلاده من العبء الثقيل لملايين اللاجئين السوريين الذين فروا إليها خلال سنوات الحرب، وكذلك فعلت مصر.

وبما أن الحرب الأهلية في سوريا لم تفلح بإزالة الأسد من المشهد العام أدركت إسرائيل أن أفضل ما يمكن عمله في إزاء الدعم الروسي لهذا البلد المصالحة مع الخصم المخضرم ودفع إيران إلى الخروج من هذه الحلبة.

وقال مسؤول كبير لإسرائيل هيوم أنه أمام فشل الانتخابات في إسرائيل في فرز حكومة متفق عليها وما لازم ذلك من تغيير لرأس الهرم في الرئاسة الأمريكية عقب الانتخابات الرئاسية التي أطاحت بترامب، فقد كتب لهذه الخطة بالبقاء في الدرج.

وأشار مطلعون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لم يوافق على تنفيذ الخطة التي باركها سلفه، غير أنه في الوقت نفسه قال إنه لا يعارض عودة سوريا إلى الجامعة العربية وفي الوقت نفسه فهو لا يدعم الفكرة.