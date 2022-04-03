المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية يؤكد استمرار حالة التأهب في انحاء البلاد

أضاف ايلي ليفي، أن "حالة التأهب العليا تستمر في أرجاء البلاد عقب تصفية خلية متطرفين في منطقة جنين"

أكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ايلي ليفي، اليوم الأحد، أن الالاف من رجال الشرطة وقوات الامن منتشرون من كريات شمونا في شمال إسرائيل وحتى ايلات في الجنوب، مضيفا أن الشرطة ستنتهج "سياسة صفر تسامح مع أعمال شغب والاخلال بالنظام العام ".

وأضاف ايلي ليفي، أن "حالة التأهب العليا تستمر في أرجاء البلاد عقب تصفية خلية متطرفين في منطقة جنين الليلة قبل الماضية وتهديدات حركة حماس والجهاد الاسلامي، هيئة البث الإسرائيلية "كان".

ومن جانبه، أوضح نائب وزير الامن الداخلي الإسرائيلي يواف سيغالوفيتش، انه "لو كانت اسرائيل تفرض اغلاقا على المناطق الفلسطينية لكانت للخطة تداعيات واسعة".

وفي نفس السياق، أعلنت اذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي، أن "تكلفة الخطة الشاملة لسد الثغرات في السياج الامني في الضفة الغربية تقدر بمليارين الى ثلاثة مليارات شيكل"، مضيفة أن "الحكومة ستبدأ بتنفيذها تدريجيا من ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية".

ومن جانب آخر، أكد مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية مؤخرا لاعضاء كنيست، أن "الشيء الوحيد الكفيل بوقف هذه الهجمات والأفعال هو مثل هؤلاء الأشخاص من تقاضي المعاشات من السلطة الفلسطينية"، مؤكدا، "اذا توقفت المعاشات - انخفضت دافعيتهم لارتكاب اعتداءات".