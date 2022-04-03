رئيس الحكومة الاسرائيلية خلال زيارة لغرفة عمليات الشاباك بالضفة "نحن في حالة تأهب قصوى"

بينيت يشدد على أن "كافة الأجهزة الامنية في إسرائيل في حالة تأهب قصوى كل الوقت"

أجرى رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم زيارة للواء "السامرة" التابع لجهاز الأمن العام -الشاباك وتجول بالقرب من الجدار الأمني بمرافقة رئيس الشاباك رونين بار وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، كما زار بينيت غرفة العمليات الخاصة بجهاز الأمن العام التي تقوم بإحباط الهجمات في الضفة الغربية حيث اطلع على عملية الرصد وجمع المعلومات الاستخبارية التي يستخدمها اللواء لإحباط التهديدات المستقبلية بارتكاب هجمات.

وشدد بينيت في تصريحاته بحسب بيان صادر عن مكتبه قائلا :"يوجد للإرهابيين جميع أنواع الأفكار، لذلك نحن في حالة تأهب قصوى، أيضا الشاباك وأيضا الشرطة الاسرائيلية، لتحديد أي أثر لكل فكرة أو مخطط لهجوم وإحباطه مسبقا".

وأضاف بينيت :"على طول خط التماس يوجد تواجد قياسي للجيش الاسرائيلي في مئات النقاط التي بها ثغرات بالسياج الحدودي، والهدف هو كسر الموجة". وقال رئيس الحكومة "نحن ندخل الآن لفترة ’تأهب روتينية’ والتي نريد خلالها أن يعود مواطني إسرائيل الى حياتهم الاعتيادية وأن تكون قوات الأمن في حالة تأهب قصوى، هذا ليس جهد لنشاط واحد وإنما لمئات الأنشطة التي تجري طيلة الوقت. وسنقوم سوية ببذل جهودنا لكسر هذه الموجة".

وقال رئيس الشاباك خلال الزيارة إن كل الجهاز يعمل حاليا في كل الساحات-الأماكن، الضفة الغربية، شبكات التواصل وغزة "إنها منظمة حادة وحازمة ومصممة وماهرة، تتعلم خلال الحركة واطلاق النار، يوم السبت واجهنا نيران سوية من اخوتنا من القوات الخاصة، احبطنا عملية كبيرة" وشدد بار "هذه منظمة لموظفين مخلصين ، يشعرون بالانتماء والمسؤولية ويبذلون أقصى جهودهم للدفاع عن أمن البلاد وإنقاذ حياة البشر".