وفد جامعي مغربي يقوم بزيارة إلى إسرائيل

كيفية إحداث مدرسة للطب وأطباء المستقبل يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، مع احترام إنسانية الانسان في هذا العمل.

قام وفد مغربي رفيع المستوى من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هذ الأسبوع، بزيارة إلى الجامعة العبرية في إسرائيل، وذلك من أجل تأسيس كلية طب ومدرسة للصيدلة.

وتهدف الزيارة التي التقى خلالها ممثلو الجامعة المغربية مع عميدة كلية الطب في الجامعة العبرية في إسرائيل إلى كيفية إقامة مدرسة للطب وأطباء المستقبل يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، مع احترام إنسانية الانسان في هذا العمل، حسب موقع هبسريس المغربي.

وقال رئيس الجامعة العبرية، البروفيسور آشر كوهين، "فخورون بأننا من أوائل الجامعات الإسرائيلية التي تضفي الطابع الرسمي على العلاقة مع نظيرتها المغربية الموقرة"، مضيفا، "نتطلع إلى الطرق العديدة التي سيفيد بها هذا التعاون بلدينا والمنطقة ككل".

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، أن "هذه المناقشات جزء من ديناميكية جديدة في العلاقات بين المغرب وإسرائيل" مردفا "بعد وضع إطار التعاون، نطلق الآن معلمًا جديدًا لجمع الباحثين والعلماء من كلا الجانبين، لمناقشة مشاريع ملموسة في الزراعة والاستدامة والصحة والتكنولوجيا الفائقة".

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بناء على اتفاقية بين الجانبين تهدف إلى "التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ وهي الزراعة والأعمال والصيدلة والعلوم الطبيعية والرياضيات وهندسة الكمبيوتر”، والتي تم توقيعها في أعسطس/آب الماضي.