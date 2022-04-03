وكان العاهل الاردني ادان الهحمات التي اسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا في 3 هجمات الاسبوع الماضي

أجرى رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم مكالمة هاتفية مع العاهل الاردني عبد الله الثاني وشكره على إدانته الهجمات الأخيرة الشهر الماضي والتي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا، جاء هذا بحسب بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية.

إضافة لذلك، هنأ بينيت العاهل الأردني وعائلته والشعب الأردني بمناسبة حلول شهر رمضان والذي بدأ أمس، كما ناقش الجانبان أهمية التعاون بين البلدين ومواصلة العلاقة والاتصال المستمر، ويشار الى أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اجتمع مع العاهل الاردني عبد الله الثاني الاسبوع الماضي.

وأوضح العاهل الاردني من جانبه خلال المكالمة على أهمية التهدئة ومنع التوتر والتصعيد خلال شهر رمضان، كما شدد عبد الله على أهمية تسهيل وصول المصلين إلى المسجد الاقصى وعدم فرض عليهم قيود.

وكان العاهل الادني ادان الهجمات التي وقعت في إسرائيل واسفرت عن مقتل 11 اسرائيليا واصابة آخرين، واستقبل الملك عبد الله الثاني الاسبوع الماضي الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في قصر الحسينية في العاصمة عمان وقال بحسب صادر عن الديوان الملكي :"العاهل الاردني قال للرئيس هرتسوغ إنه يدين أي نوع من أنواع العنف وإن حياة البشر غالية".

وأضاف بأنه قال لهرتسوغ بأن على الجميع العمل للتوصل الى السلام حتى يواصل الفلسطينوين والإسرائيليون بدفع الثمن وحتى تحقق المنطقة بأسرها امكاناتها". وقال الملك لهرتسوغ "الصراع الاسرائيلي -الفلسطيني سيؤدي الى العنف والذي يخلق المزيد والمزيد من الألم ويشكل أرض خصبة للتطرف".

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