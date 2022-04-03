لابيد: كلنا ثفة وفخر بقوات الشرطة التي تعمل ليل نهار للحفاظ على أمن المواطنين

شارك وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد اليوم الأحد، في جلسة تقييم للأوضاع في مقر شرطة القدس وبعدها قام بجولة في باب العامود في القدس الشرقية، وهذا على خلفية الأوضاع الأمنية وبداية شهر رمضان.

وقال لابيد: "هذه فترة متوترة ولكن لدينا قوة شرطة يمكن الوثوق بها. لكم مننا كل الدعم. أنتم تعملون باحتراف في ظروف صعبة. نحن ملتزمون تجاهكم، وسنوفر لكم جميع الموارد اللازمة".

جلسة تقييم الوضع والجولة في باب العامود تمت برفقة مفوض الشرطة يعقوب شبتاي، وتلقى لابيد خلالها لمحة شاملة عن الوضع في المنطقة.

وقال مفوض الشرطة يعقوب شبتاي للابيد: "ان شرطة إسرائيل حاليا في ذروة انتشارها واستعداداتها في الميدان لتأمين أحداث رمضان في ظل الأحداث الأمنية، وان هذه الجهوزيات ستستمر لأسابيع، لأن القدس منطقة معقدة ونحن نستثمر فيها معظم مواردنا من أجل سلامة السكان والزوار من جميع الأعراق والأديان".