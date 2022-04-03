رئيس هيئة الأركان الاسرائيلية يأمر قادة الجيش الاستعداد لعملية "حارس الأسوار 2"

جاء هذا خلال اجتماع كوخافي مع قادة الجيش الاسرائيلي والمقاتلين في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل

افادت القناة الاسرائيلية "13" أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية افيف كوخافي الذي تواجد الليلة في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل إلى جانب مقاتلي الجيش الاسرائيلي، قال لقادة الجيش بأن يكون الجيش الاسرائيلي على أهبة الاستعداد على مدار شهر أو أكثر، والتجهز لأمكانية انطلاق العملية العسكرية "حارس الأسوار 2"، ويرى كوخافي أنه من الممكن أن يتم إطلاق قذائف من قبل حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بعد اغتيال المسلحين الثلاثة الذين ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي ليلة أمس (الجمعة السبت) قرب جنين شمالي الضفة الغربية.

ونشرت القناة "13" الليلة تفاصيل جديدة عن عملية تصفية المسلحين الثلاثة من قبل قوات الوحدات الخاصة "اليمام" الليلة الماضية، وذكرت أن أحد المسلحين من الخلية التي خططت تنفيذ هجوم بأطلاق 52 رصاصة تجاه نقطة عسكرية في جنين، هرب، وأفادت أن الخلية كانت تحت مراقبة الأجهزة الأمنية على مدار أسابيع وقبل تخطيطهم تنفيذ الهجوم.

وأضافت أنه في ليلة اليوم الأول من نيسان، الخلية كانت في طريقها من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية تجاه إسرائيل، وقبل فترة قصيرة من ذلك قوات من اليمام والشاباك ضبطوا المجموعة وهم في طريقهم لتنفيذ الهجوم، وقاموا باغلاق الطريق أمامهم حتى أجبروهم على التوقف، وبعد ذلك نجج المسلحون بتجاوز سيارة الأمن الاسرائيلية ولاذوا بالفرار، وانعطفوا وعادوا لقتال قوات الأمن الاسرائيلية.

ويتضح من التفاصيل أيضا أن المسلحين كانوا أول من أطلقوا النار، وخلال ذلك أصيب 4 من عناصر الأمن الاسرائيلي، وبعد ذلك استدعيت وحدة من جولاني وقامت بإخلاء المصابين، وقاموا بالاستيلاء على سيارة المسلحين وجثامينهم، المسلح الرابع خطط بالوصول الى إسرائيل من جنين عن طريق توصيل مجاني بالسيارات المارة على الطريق الرئيسي (ترمب)، لكن قوة من المستعربين قامت بمداهمة منزله واعتقاله.