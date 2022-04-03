اسرائيل: الشاباك يلقي القبض على مشتبه به في شارع 6 وهو في طريقه لتنفيذ عملية أمنية

تم أخذ المشتبه به، وهو مقيم بشكل غير قانوني في اسرائيل، للاستجواب من قبل الشاباك

القى مقاتلو الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) مساء اليوم الأحد القبض على مشتبه به على طريق 6 بالقرب من مفرق نحشونيم (مركز اسرائيل) بعد توصلهم لمعلومات من جهاز الأمن العام تفيد بأن المشتبه به كان في طريقه لتنفيذ عملية أمنية.

وبحسب ما نشرت الشرطة الإسرائيلية تم اعتقال المشتبه به، وهو مقيم بشكل غير قانوني في اسرائيل، للاستجواب من قبل دائرة الأمن العام. وتم إغلاق الطريق عند الاعتقال واعيد فتحه أمام السير بعد ذلك.

يذكر ان الشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب مستمر في انحاء البلاد، وأكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ايلي ليفي، اليوم الأحد، أن الالاف من رجال الشرطة وقوات الامن منتشرون من كريات شمونا في شمال إسرائيل وحتى ايلات في الجنوب، مضيفا أن الشرطة ستنتهج "سياسة صفر تسامح مع أعمال شغب والاخلال بالنظام العام وتفاديًا لأي عمليات امنية مستقبلية".