القدس: اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عند باب العامود واعتقال عشرات

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرون فلسطينيون، أمس الأحد، بالقرب من باب العامود بالقدس، وتم إعتقال ما لا يقل عن 10 بشبهة الاخلال بالنظام العام.وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أن "المتظاهرون ألقوا الزجاجات والحجارة والمفرقعات والقضبان الحديدية عند نقطة تفتيش للشرطة، مما اسفر عن اصابة شرطي بجروح طفيفة"

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن "عدد من الزجاجات قد أصابت المصلين المسلمين أثناء عودتهم من صلاة العشاء في مجمع المسجد الأقصى"، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.واشارت الشرطة إلى أن "هذه الأعمال تمس أولا وقبل كل شيء بالمصلين والتجار والزوار الذين يرغب معظمهم في احياء الشهر الفضيل بامن وسلام" مشددة على انها "لن تسمح لقلة من المحرضين والمشاكسين بالاخلال بالنظام العام".