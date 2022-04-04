التحالف الأمني الدولي ينعقد في دبي بمشاركة11 دولة من بينها المغرب وإسرائيل

بحث التحالف تعزيز جهود مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية ومحاربة التطرف والراديكالية

عقد "التحالف الأمني الدولي"، اجتماعا وزاريا رابعا، في دبي، بمشاركة 11 دولة " الامارات والمغرب و إسرائيل، وفرنسا، وإيطاليا، والبحرين، وإسبانيا، والسنغال، وسنغافورة، وسلوفاكيا، إلى جانب هولندا التي انضمت الأحد لهذا التحالف"لبحث تعزيز جهود مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية ومحاربة التطرف والراديكالية بجميع أشكالها".

وبحث الاجتماع "مستجدات عمل لجان التحالف ونتائج التمرين الافتراضي الأخير (تضمن مواجهة طائرة مسيرة على مطار مدينة افتراضية) والذي يعد الأول من نوعه عالميا"، كما اعتمد الاجتماع "مشاريع ومبادرات مستقبلية تستهدف في مجملها تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها".

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن "الفريق سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية (الإماراتي) ترأس في دبي اجتماعا لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي ورحب بانضمام هولندا".وحضر الاجتماع، وزراء داخلية البحرين راشد بن عبد الله آل خليفة، وسنغافورة كاسيفاسوانثان شانموقام، وإسبانيا فرناندو غراندي مارلاسكا، والمغرب عبد الوافي لفتيت، والسنغال أنطوان فيليكس ديوم.

كما حضره، وزير الداخلية الإيطالي لوتشيانا لامورجيزي، ووزير الأمن العام الإسرائيلي عمر بار ليف، ووزير الدولة لشؤون وزارة الداخلية في سلوفاكيا فيندلين ليتني، ووزيرة العدل والأمن الهولندية ديلان يزلغوس زغريوس.