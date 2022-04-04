رئيس حركة حماس يبحث مع وزير الخارجية القطري تطورات القضية الفلسطينيةوالتصعيد الحالي في المنطقة

الوفد "استعرض آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتصعيد الحالي في المنطقة"

أفادت حركة حماس، أمس الأحد، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بحث مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واستعرضا " آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتصعيد الحالي في المنطقة".

وضم الوفد المرافق لإسماعيل هنية، كل من رئيس الحركة خارج فلسطين خالد مشعل، وعضويها موسى أبو مرزوق، وحسام بدران. وأكدت حماس في بيان لها، أن "هنية التقى رفقة وفد من الحركة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في العاصمة الدوحة" حسب موقع الخليج أون لاين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت السبت المنصرم في بيان، أن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في تبادل لإطلاق النار بالضفة الغربية، ليرتفع عدد من قتلتهم إسرائيل منذ مارس/آذار المنصرم إلى 16، ومنذ بداية 2022 إلى 27.

بينما بلغ عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجمات العدائية التي نفذها فلسطينيون منذ مارس/آذار المنصرم إلى 11، آخرهم خمسة قتلى في عملية إطلاق نار بمدينة بني براك(وسط البلاد) الإسرائيلية، الثلاثاء المنصرم.