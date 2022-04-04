إسرائيل: تسجيل 10664 إصابة جديدة بكورونا بمعدل هبوط 0.92 في المئة

يوجد في المستشفيات 254 مريضا في حالة حرجة بينهم 98 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين تسجيل 10664 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرم مع استمرار هبوط معدلات الإصابة، والذي وقف هذا الصباح عند 0.92 في المئة، ويوجد في المستشفيات 254 مريضا في حالة حرجة بينهم 98 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، في ما تم تسجيل 10.530 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد في مارس/آذار من عام 2022.

وتلقى الجرعة الرابعة 764.332 شخصا والجرعة الثالثة 4.478.289 والجرعة الثانية 6.129.849 والجرعة الأولى 6.703.574

وأظهرت نتائج دراسة أولية بعد شهر واحد من بدء حملة التطعيم ضد وباء كورونا على نطاق واسع في إسرائيل، أن اللقاح يقلل بشكل كبير من عدد الإصابات الجديدة.

وبعد أسبوعين فقط من منح الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركتا بيونتيك وفايزر للأدوية، صار عدد نتائج الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أقل بصورة ملحوظة، وفقا لدراسة أجرتها شركة "كلاليت" للتأمين الصحي.

وقارنت الدراسة مجموعة من حوالي 200 ألف شخص تلقوا اللقاح تتجاوز أعمارهم 60 عاما بمجموعة مماثلة لم تتلق التطعيم، كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين ران باليسر. وأضاف: "هذه هي الفئة العمرية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث فعالية اللقاح". وقال باليسر إنه لم يتم إجراء اختبارات خاصة، ولكن تمت "متابعة المجموعات ببساطة في الحياة الواقعية".

وتتعلق النتائج بالأشخاص في المجموعتين الذين اضطروا إلى إجراء فحوص فيروس كورونا لأسباب مختلفة، على سبيل المثال، لظهور أعراض عليهم أو مخالطتهم مصابين بالمرض. وقال باليسر: "كانت نسبة الفحوص الإيجابية، للمرضى المصابين بأعراض أو غير المصابين بأعراض، أقل بنسبة 33 في المئة في المجموعة التي تلقت التطعيم عنها في المجموعة الأخرى".