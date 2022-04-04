وزير الأمن الإسرائيلي يحذر حركتي حماس والجهاد الإسلامي من محاولة تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية

قال بيني غانتس، "إنهم يعرفون قدراتنا، مع كل أدواتنا، إذا ما ضغطوا الزناد، فسوف ننقض عليهم"

هدد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الفصائل الفلسطينية بـ"الألم"، مؤكدا أن حركتي "حماس والجهاد الاسلامي تعرفان جيدا ماذا سيحصل في قطاع غزة اذا ما قامتا بتصعيد الاوضاع في الضفة الغربية"مشيرا إلى أن "الدوائر الأمنية مدركة للثغرات في السياج الأمني وخط التماس وتبذل جهودا كبيرة لعدم تكرار ما حصل في بني براك"

وأكد بني غانتس على أنه "سيواصل ما يتطلب للتصدي لمثل هذه الاشتباكات وبالتالي ستستمر اللقاءات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وملك الاردن عبد الله الثاني". وفق ما أفادت به هيئة البث "كان" الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وفي نفس السياق، قال غانتس في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الأحد، "في الوقت الحالي لا تريد حركة حماس التصعيد، لكننا نفترض أنه يمكن حدوث تصعيد، لكن على سكان غزة - بمن فيهم حماس والجهاد الإسلامي - اختيار نوع رمضان الذي يريدونه"، مؤكدا "إنهم يعرفون قدراتنا، مع كل أدواتنا، إذا ما ضغطوا الزناد، فسوف ننقض عليهم".