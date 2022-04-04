المغرب يعمل على الرفع من عدد الرحلات الجوية من إسرائيل لاستقطاب أكثر من 200 ألف زائر سنويا

الوفد المغرب للمكتب الوطني للسياحة شارك في معرض سوق السياحة المتوسطي الدولي بتل أبيب يومي 29و30 مارس

كشف المكتب الوطني المغربي للسياحة، أنه يراهن خلال السنة الجارية 2022، على استقطاب ما يقرب من 200 ألف زائر قادمين من إسرائيل، من خلال الرفع من الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ومراكش إلى 8 رحلات في الأسبوع على أن يرتفع العدد مع السنوات القليلة المقبلة.

وكان الوفد المغرب للمكتب الوطني للسياحة، الذي شارك في معرض سوق السياحة المتوسطي الدولي بتل أبيب، يومي 29 و30 مارس/آذار المنصرم، قد عقد لقاءات مع شركة "اركيا" التي تُعتبر ثالث شركة إسرائيلية متخصصة في النقل الجوي بعد "ال عال" و"يسرائير"، بهدف مناقشة إمكانية إطلاق خطوط جوية جديدة بين إسرائيل والمغرب.

وتحدثت تقارير سياحية متخصصة، على أن حوالي 8 ملايين إسرائيلي يسافرون خارج إسرائيل نحو الوجهات السياحية الدولية، وبالتالي فإن المغرب يراهن على استقطاب أكبر عدد منهم مع وجود حوالي مليون إسرائيلي من أصول مغربية ترغب في إحياء ذكرى أسرهم.

ويُعتبر القطاع السياحي من أبرز القطاعات مساهمة في الاقتصاد الوطني المغربي، ويأمل الفاعلون في هذا القطاع التعافي بسرعة من تداعيات وباء كورونا وقرارات إغلاق الحدود، خاصة بعد عودة حركة النقل الجوي بين البلدان العالمية.