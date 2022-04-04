رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الضباط المصابين في عملية مكافحة الإرهاب

"بالنيابة عن مواطني إسرائيل، أتمنى لهم الشفاء العاجل وأشكرهم وجميع قواتنا التي تعمل على توفير الأمن للمواطنين

زار صباح اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في مستشفى رامبام في حيفا،ضباط الشرطة الذين أصيبوا في "عملية لمكافحة الإرهاب في نهاية الأسبوع، والتقى بقائدا كبيرا ا في وحدة مكافحة الإرهاب الذي أصيب بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فجر اليوم السبت المنصرم.

وقال بينيت إنه"بالنيابة عن مواطني إسرائيل، أتمنى لهم الشفاء العاجل وأشكرهم وجميع قواتنا التي تعمل على مدار الساعة لتوفير الأمن لمواطني إسرائيل"وأضاف بينيت:"هؤلاء مقاتلون إسرائيليون ولا شك في أننا سننتصر بمثل هؤلاء المقاتلين".

وشكر بينيت المقاتلين على "عملهم المهم من أجل أمن إسرائيل وتمنى لهم الشفاء التام والعودة السريعة إلى الروتين اليومي".حضر الزيارة قائد حرس الحدود ونائب مفوض الشرطة وقائد جيش الأمن الإسرائيلي وقائد لواء المغاوير ومدير مستشفى رامبام.

وأفادت الأنباء أن "المسلحين الفلسطينيين الثلاثة الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في قرية عرابة شمال الضفة الغربية، بالقرب من جنين ، كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم إرهابي في وسط إسرائيل"

وتتعامل إسرائيل مع سلسلة من "الهجمات العدائية" التي أودت بحياة 11 شخصا بما في ذلك هجوم إطلاق نار في بني براك ليلة الثلاثاء المنصرم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.