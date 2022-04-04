العراق يدمر مخبأً لتنظيم داعش بمحافظة الأنبار غرب البلاد

السلطات العراقية "تم العثور بداخل الوكر على 10 قنابل هاون عيار 82 ملم و10 آليات تفجير و5 حاويات رصاص"

أكدت السلطات الأمنية في العراق، أنها تمكنت من العثور على مخبأ لتنظيم داعش بمحافظة الأنبار غرب العراق وبداخل الوكر على 10 قنابل هاون عيار 82 ملم و10 آليات تفجير و5 حاويات رصاص عيار 14.5 ملم"مشيرة أنه "يحوي مواد متفجرة وتم التعامل معها وتفجيرها".

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، إن "الفرق الأمنية كثفت من جهودها الاستخبارية مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تمكنت قوة من اللواء 19 بالجيش العراقي في قيادة عمليات الأنبار، من الوصول إلى مخبأ لتنظيم داعش بمنطقة الضبعة في محافظة الأنبار".

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد اطلقت الأسبوع الماضي عمليتين عسكريتين بالتزامن معاً حملت الأولى اسم "الإرادة الصلبة"، والآخرى " أسود الصحراء"، استهدفت عناصر التنظيم في صلاح الدين ونينوى والانبار.

يذكر أن الخروقات الأمنية في البلاد سجلت تراجعاً كبيراً منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، عقب سلسلة من العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات العراقية رداً على واقعة راح ضحيتها 11 جندياً في أطراف ديالى شرق البلاد بهجوم لداعش.