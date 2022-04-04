أكد أمين عام الهلال الأحمر أن الهيئة ماضية في تعزيز جهودها ومبادراتها في اليمن من خلال تبني المزيد من المشاريع

نحو 7 ملايين و35 ألف شخص يستفيدون من برامج الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية في ست محافظات يمنية، تشمل شبوة وحضرموت وتعز والحديدة وعدن وجزيرة سوقطرة. وتفيد وكالة أنباء الإمارات أن ستة ملايين و870 ألف شخص يستفيد من المير الرمضاني وإفطار الصائم، فيما يستفيد من كسوة العيد 165 ألف شخص.

ويشار إلى أن هذا النشاط يأتي تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتنخرط هذه التوجيهات ضمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات لتحسين الحياة ورفع المعاناة على الساحة اليمنية، كما تأتي لتلبية احتياجات الأشقاء في اليمن خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز مجالات الأمن الغذائي، في ظل الظروف الراهنة في اليمن.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، إن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجسد الأهمية التي تحظى بها الأوضاع الإنسانية في اليمن، ومكانتها في سلم أولويات قيادة دولة الإمارات، فضلاً عن دورها في تعزيز دور الهلال الأحمر الإماراتي الإنساني والتنموي في اليمن، وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات للأشقاء اليمنيين في المجالات كافة.

وأكد أمين عام الهلال الأحمر أن الهيئة ماضية في تعزيز جهودها ومبادراتها في اليمن، من خلال تبني المزيد من المشاريع والبرامج التي تخدم قطاعات واسعة من أفراد الشعب اليمني، وإعادة الحياة إلى ما كانت عليه سابقا.