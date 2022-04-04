بينيت يشكر رئيس الحكومة الهندية على إدانته الهجمات الأخيرة في إسرائيل

ويتفق بينيت خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس الحكومة الهندية على دفع لموعد زيارة جديدة للهند

شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي على إدانته العمليات الأخيرة التي وقعت في إسرائيل الأسبوع الماضي، وتعبيرة عن أسفه باسمة وباسم الشعب الهندي على الخسائر بالارواح جراء الأحداث.

وبحسب البيان الصادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية فإن الحوار كان خلال مكالمة هاتفية إجراها نفتالي بينيت اليوم، وتحدثا خلالها أيضا حول قضايا إقليمية ودولية، بما يشمل الملف النووي الإيراني.

وهذه هي المكالمة الأولى بين كلا الزعيمين بعد تأجيل زيارة رئيس الحكومة بينيت إلى الهند، وفي هذا السياق اتفق الجانبان على دفع موعد بديل للزيارة التي الغيب، والتي سيتم خلالها الاحتفال بمرور 30 عام على تأسيسي العلاقات بين البلدين.

وكتب مودي من جانبه في تغريدة إنه "كان سعيدا لإجراء المحادثة مع بينيت والإطمئنان على أنه يمتثل للشفاء من كورونا وقال "أتطلع إلى استقبال بينيت في الهند قريبا جدا ومواصلة محادثتنا".

وأعلن نفتالي بينيت الثلاثاء الماضية عن تأجيل زيارته الى الهند والتي كانت مقررة بداية شهر نيسان/ابريل في أعقاب اصابته بفيروس كورونا.