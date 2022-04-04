الجنرال تومر بار يستلم مهام منصبه رئيسا لسلاح الجو الإسرائيلي

بار يأتي خلفا للرئيس السابق عميقام نوركين شغل بالسابق رئيسا لقسم التخطيط في سلاح الجو الاسرائيلي

استلم الجنرال تومر بار منصبه قائدا جديدا لسلاح الجو الإسرائيلي خلفا للجنرال عميقام نوركين، وذلك خلال احتفال في القاعدة العسكرية "تل نوف" وسط إسرائيل بمشاركة رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي ، وشغل القائد الجديد عام 2020 رئيسا لقسم التخطيط في حزيران/يونيو 2020، وبعد أكثر من عام ترقى لتولي أحد أهم المناصب في هيئة الأركان العامة.

بار ذي الـ52 ، متزوج ولديه أربعة اطفال، وخلال خدمته في قاعدة "تل نوف" شغل منصب الضابط المسؤول عن مدرسة الطيران، وترأس قسم العمليات وقاد أسراب "النسر الذهبي"، "العقرب"، "فرسان الذيل المزدوج"، و"المطارق"، خلال الأعوام 2014 حتى 2017 شغل منصب رئيس قسم العمليات الجوية وبعد ذلك رئيسا لمقر قيادة سلاح الجو.

وقال رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي في كلمته في مراسم استلام بار لمهام منصبه:"أحبطنا على الأقل عشرة عمليات مؤكدة، وأيضا في هذه اللحظات نحن مركزين في إحباط عدة عمليات. احباط هذه العمليات نفذ بفضل استخبارات وعمليات، هذه مهمة الجيش الإسرائيلي الحالية، وبهذا نحن متركزون: سنصل إلى كل حي، شارع، بيت أو ملجأ حتى نلقي القبض على المهاجمين".