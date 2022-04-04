تقرير: حماس منعت الجهاد الإسلامي من إطلاق قذائف من غزة ردا على مقتل نشطائه الثلاثة في جنين

بحسب التقرير حماس لا تريد أي تصعيد في هذه المرحلة في قطاع غزة ولذلك منعت الجهاد من اطلاق القذائف

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" مساء اليوم أن حركة حماس منعت حركة الجهاد الإسلامي من إطلاق قذائف من قطاع غزة ردا على مقتل ثلاثة من نشطاء الحركة في مدينة جنين فجر السبت الماضي، وقالت مصادر فلسطينية لـ"كان" أن حماس أوضحت للجهاد أنه لا يوجد لهم مصلحة بجولة تصعيد في قطاع غزة في هذه المرحلة.

وأفاد التقرير أن حماس على ما يبدو لا تريد تصعيد في قطاع غزة بعد جرها اليه عن طريق حركة الجهاد الاسلامي إنما من الممكن أن يكون نتيجة قرار منظم وبمبادرة من حماس، ولذلك مارست حماس ضغوطات على حركة الجهاد حتى لا ترد في هذه المرحلة على عملية اغتيال النشطاء الثلاثة، وقامت بوقفها وبذلك منعت رد بإطلاق قذائف من قطاع غزة.

خلال الـ24 ساعة بعد تصفية الجيش الإسرائيلي لثلاثة نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي قرب جنين شمالي الضفة الغربية، طالب أحد قادة الجهاد بتصعيد في غزة ردا على العملية، لكن نجاح حماس هذه المرة بوقف الجهاد الإسلامي من تنفيذ أي رد ليس بالضرورة يمكن أن ينجح المرة القادمة في حال حدثت عملية مشابهة في الضفة الغربية مستقبلا.

ويشار الى أن ثلاثة نشطاء في حركة الجهاد الإسلامي قتلوا فجر السبت الماضي بعد تصفيتهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي ، حيث اعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا انهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية، وإن تم تعقبهم على مدار أسابيع .