إسرائيل: بعد جنين تركيز الجهود على القدس لإحباط عمليات محتملة

"أكثر من جهة ترغب بتسخين الأوضاع في المدينة أملاً في أن تنتقل العدوى إلى سائر مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة"

تواصل قوات الأمن الإسرائيلية عملياتها الليلة (الإثنين) في أنحاء القدس والضفة الغربية، في محاولة للعثور على عناصر ضالعة في نشاطات عدائية وإحباط مؤامراتهم. وأشار رئيس الأركان أفيف كوخافي في وقت سابق اليوم، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 10 عمليات على خلفية أمنية موضحًا أن جهود البحث مستمرة في الوقت الحالي، بحسب النشر في N12 .

ويفيد الموقع بحسب مصادر شرطية أنه بعد التركيز على جنين لمدة أيام متواصلة في الفترة الأخيرة، اتخذ قرار بتحويل الأنظار إلى مدينة القدس المعروفة بحساسيتها تجاه تصعيد محتمل خصوصًا هذه الأيام الحافلة بمناسبات لدى الديانات الثلاث يتقدمها شهر رمضان. وبحسب المعلومات فإن أكثر من جهة ترغب بتسخين الأوضاع في المدينة أملاً في أن تنتقل العدوى إلى سائر مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتم الكشف في إطار العمليات الأمنية في القدس، عن اعتقال 14 شابًا مقدسيًا، معظمهم في العشرينات من العمر من القدس الشرقية اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ هجوم أو حرضوا آخرين على تنفيذ شكل من أشكال النشاطات العدائية، وهو ما يعني أن القوات المنية الإسرائيلية نجحت في إحباط عمليات أمنية وشيكة الحدوث في محيط القدس.

واندلعت اشتباكات في الأيام الأخيرة عند بوابة باب العامود بين شبان عرب والشرطة الإسرائيلية، ويقدر مسؤولون أن تتكرر الأحداث هذا المساء أيضًا. ومع ذلك، يرى مسؤولون أنه طالما تحدث هذه الاشتباكات في منطقة محددة، وفي ساعات معينة ومنتظمة، فبالإمكان السيطرة عليها ومراقبتها طالما أنها لا تنزلق إلى الحرم القدسي ولا تعرض حياة المواطنين للخطر.

وهذا هو السبب أيضًا في وجود توجيه في هذه المرحلة للشرطة وحرس الحدود بعدم استخدام إجراءات أكثر صرامة ضد الشباب المنخرطين بإلقاء الحجارة.

ويضيف الموقع أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أعطى تعليمات واضحة لمسؤولي فتح في القدس بمنع التصعيد حتى بأجسادهم إذا لزم الأمر.