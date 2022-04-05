منظمات حقوقية تقدم "أدلة إضافية على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية" وتحض المجتمع الدولي على محاسبته

"في الوقت الذي تواجه فيه روسيا اتهامات بالسعي لاستخدام أسلحة كيميائية ضدّ أوكرانيا "يتعيّن على المجتمع الدولي

وضعت أربع منظمات غير حكومية سورية"أدلة إضافية" أمام سلطات التحقيق والادعاء العام في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد "على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية بين العامين 2013 و2017" تتضمن "مقاطع فيديو، ومقابلات مع شهود وضحايا ومنشقين ومتعاونين".

وأشارت المنظمات (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعون عن الحقوق المدنية) في بيان مشترك إلى أنها قدمت هذه المستندات "في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على خان شيخون".

ويجري الحديث عن "الهجوم المأساوي على مدينة خان شيخون، الذي وقع في 4 نيسان/أبريل 2017 وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم 32 طفلاً و23 امرأة".

كما لفتت المنظمات إلى أنه في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل تصادف "الذكرى الرابعة للهجوم الكيماوي الوحشي على دوما، والذي أودى بحياة العشرات". وبحسب البيان فإنّ "خان شيخون ودوما لم تكونا أول موقعين تستخدم الحكومة السورية فيهما مواد كيماوية سامّة ضدّ المواطنين، حيث سبق أن استخدمتها في الغوطة في آب/أغسطس 2013".

ونقل البيان عن مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قوله إنّه في الوقت الذي تواجه فيه روسيا اتهامات بالسعي لاستخدام أسلحة كيميائية ضدّ أوكرانيا "يتعيّن على المجتمع الدولي أن يتّخذ خطوات جادّة في الأيام المقبلة ضدّ المتورّطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأن يرسل رسالة واضحة مفادها أنّ العدالة ستحاسبهم على جرائمهم".