إسرائيل تكثف جهودها لجذب اللاجئين اليهود الأوكرانيين

بنينا تامانو شطا:"نعمل على وضع قوائم بالأوكرانيين المؤهلين للهجرة إلى إسرائيل"

قالت وزيرة الهجرة والاستيعاب في الحكومة الإسرائيلية، بنينا تامانو شطا، إن إسرائيل ستطلق حملة جديدة لجذب اللاجئين اليهود الأوكرانيين الذين شردوا جراء الحرب في أوكرانيا وانتقلوا إلى دول أخرى غير إسرائيل، وتعمل على وضع قوائم بالأوكرانيين المؤهلين للهجرة إلى إسرائيل"

وأفادت بنينا تامانو شطا: "نحن نعلم أن الفوائد التي تقدمها إسرائيل للمهاجرين الجدد لا يمكنها دائمًا منافسة تلك الموجودة في بلد مثل ألمانيا". وقدرت تامانو شطا وصول ما يصل إلى 50 ألف مهاجر إلى إسرائيل من أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا بحلول يوليو / تموز المقبل

وتشعر الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية، اللتان تسهلان الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، بقلق خاص بشأن العديد من اللاجئين اليهود من أوكرانيا الذين يختارون الفرار إلى ألمانيا، حيث لجأ عدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا، لكن وفقًا لتامانو شطا، "لا تزال إسرائيل تستقطب لاجئين أكثر من أي دولة أخرى".

ومن جهتها قالت صحيفة "هآرتس" إنه "منذ بدء الحرب في أوكرانيا (في 24 فبراير/شباط المنصرم)، وصل حوالي 7000 لاجئ أوكراني إما مؤهلون للهجرة أو تمت الموافقة عليهم بالفعل، إلى إسرائيل، مشيرة إلى إن" 5000 آخرين ذهبوا إلى ألمانيا، مع توجه مجموعات أصغر إلى أماكن أخرى"

وتوصل تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" إلى أن اللاجئين اليهود من أوكرانيا كانوا غالبًا ما يختارون ألمانيا على إسرائيل بسبب "نظام دعم مدمج هناك". وأضافت "ما يقرب من 90 في المئة من ربع مليون يهودي في ألمانيا هم من المتحدثين بالروسية، ونحو نصفهم من أوكرانيا"

كما أشار العديد من هؤلاء اللاجئين إلى إحجامهم عن الانتقال إلى منطقة حرب أخرى وقالوا إن اللاجئين اليهود يحق لهم الحصول على مزايا في ألمانيا.