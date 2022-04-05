إسرائيل: الشاباك والجيش يؤيدان إعادة جثث منفذي العمليات الأمنية إلى السلطة الفلسطينية فيما الشرطة تعارض

أوضحت الشرطة الإسرائيلية لوزير الأمن أنها ترى من الضروري عدم السماح بإطلاق سراح جثث منفذي العمليات الأمنية

أوضحت الشرطة الإسرائيلية لوزير الأمن بيني غانتس أنها ترى من الضروري عدم السماح بإطلاق سراح جثث منفذي العمليات الأمنية الخمسة، الذين نفذوا هجماتهم في بئر السبع والخضيرة وبني براك والقدس، لدفنها.

وبرر مسؤولون أمنيون موقفهم المعارض خلال محادثة مع واينت بالقول إن "هناك خوفًا من أن تتحول الجنازات لأرض خصبة لانطلاق مزيد من العمليات المماثلة".

وعلى النقيض تمامًا أوصى جهاز الأمن العام-الشاباك والجيش وزير الأمن بإعادة جثث منفذي العمليات الأمنية إلى السلطة الفلسطينية.