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إسرائيل: الشاباك والجيش يؤيدان إعادة جثث منفذي العمليات الأمنية إلى السلطة الفلسطينية فيما الشرطة تعارض

i24news

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وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس يحضر اجتماع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست ، 19 أكتوبر ، 2021.
Yonatan Sindel / Flash90وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس يحضر اجتماع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست ، 19 أكتوبر ، 2021.

أوضحت الشرطة الإسرائيلية لوزير الأمن أنها ترى من الضروري عدم السماح بإطلاق سراح جثث منفذي العمليات الأمنية

أوضحت الشرطة الإسرائيلية لوزير الأمن بيني غانتس أنها ترى من الضروري عدم السماح بإطلاق سراح جثث منفذي العمليات الأمنية الخمسة، الذين نفذوا هجماتهم في بئر السبع والخضيرة وبني براك والقدس، لدفنها. 

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وبرر مسؤولون أمنيون موقفهم المعارض خلال محادثة مع واينت بالقول إن "هناك خوفًا من أن تتحول الجنازات لأرض خصبة لانطلاق مزيد من العمليات المماثلة". 

وعلى النقيض تمامًا أوصى جهاز الأمن العام-الشاباك والجيش وزير الأمن بإعادة جثث منفذي العمليات الأمنية إلى السلطة الفلسطينية.