رئيس الحكومة الاسرائيلية: "أحبطنا أكثر من 15 هجوما خلال الأيام الماضية"

ورئيس الحكومة الاسرائيلية يدين "المذبحة" في بلدة أوتشا الأوكرانية "صدمت من المشاهد القاسية"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية في كلمة له اليوم بعد تقييم للأوضاع الأمنية خلال زيارة له لكتيبة "يهودا والسامرة" بالضفة الغربية ، بأننا "في روتين صارم" وتابع "سنضطر بأن نجري معالجة عميقة ، هذا أمر صعب لكنه معقد، ويثير مقاومة".

وأشار بينيت في كلمته إلى الأنشطة الأمنية التي نفذت خلال الأيام الأخيرة، وقال إنه تم خلالها اعتقال 207 مشتبها وتم إحباط 15 هجوما تم التخطيط لها من قبل جهات عدائية في الضفة الغربية وإسرائيل، بالاضافة لذلك بلغ عدد المشتبهين الذين لهم علاقة مع داعش أو التنظيمات الجهادية المتطرفة الى أكثر من 400.

وشدد رئيس الحكومة "أطالب كافة أطياف الشعب، بدون أي علاقة مع السياسة، الارهابيون يقتلون مواطني إسرائيل، وليس شخص آخر. والتصريحات بأن الحكومة تضغط من أجل ذلك-ليست في محلها".

وحين سئل عن المشاهد القاسية التي وصلت من أوتشا رد :"أشعر بالصدمة من المشاهد في أوتشا ونحن ندينها بشدة. وزير الخارجية سبق وأن تناول الأمر، الصور قاسية، معاناة الأوكرانيين كبيرة ونحن نبذل أقصى جهودنا للمساعدة".

ويشار أنه خلال زيارته الى الكتيبة العسكرية كتب في تغريدة "خلال تقييم الوضع في كتيبة ’يهودا والسامرة’ وبمشاركة المسؤولين في الجيش الاسرائيلي، الشاباك والشرطة. النشاط المشترك والدقيق بين القوات هي المفتاح للنجاح بإحباط عمليات في موجة الارهاب هذه. فقط سوية ننتصر".

ويشار الى أن 11 إسرائيليا قتلوا في ثلاثة عمليات صعبة في بئر السبع، الخضيرة، وبني براك" وتم مضاعفة القوات الامنية في أنحاء اليلاد وحتى أن رئيس هيئة الاركان الإسرائيلية أفيف كوخافي أعلن أمس أنه تم إحباط عشرة هجمات خلال الايام الاخيرة.