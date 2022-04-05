الإمارات: الحكم بالإعدام على مواطنة إسرائيلية بسبب حيازة كمية من المخدرات

"الحكم صدر في حق مواطنة إسرائيلية وتدعى فداء كيوان، تبلغ من العمر 43 عامًا، من سكان حيفا شمال إسرائيل"

أصدرت محكمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حكما بإعدام مواطنة إسرائيلية بعد إدانتها بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر الكوكائين، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها “على علم بالقضية، وعلى اتصال مع الجهات المسؤولة ومع عائلة المحكوم عليها”.

وذكر موقع واينت الإسرائيلي، أن "الحكم صدر الاسبوع الفائت، ويرجح ان يتم استئناف قرار العقوبة واستبداله بعقوبة السجن الفعلي لسنوات طويلة"، مؤكدا أن "الحكم صدر في حق مواطنة إسرائيلية وتدعى فداء كيوان، تبلغ من العمر 43 عامًا، من سكان حيفا شمال إسرائيل وكانت تقطن في الامارات خلال الاشهر الاخيرة".

وقالت هيئة البث "كان" الإسرائيلية، بأن ابناء عائلتها أكدوا "انها لم تكن ضالعة في الاتجار بالمخدرات ولم يكن لها اي علم بوجود المخدرات في الشقة التي كانت تقطن فيها" مشيرين الى" انه تم توريطها في القضية من جانب اشخاص اخرين".

وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس"، أن "وزارة الخارجية على علم بالقضية وتتعامل معها من خلال دائرة الإسرائيليين في الخارج في القسم القنصلي وممثلين إسرائيليين في الإمارات العربية المتحدة".

يشار إلى أن وزارة الخارجية كانت قد اصدرت تحذيرا للمواطنين الاسرائيليين الذين ينوون زيارة دولة الامارات من صرامة القوانين المتعلقة بالمخدرات في هذه الدولة ناصحة اياهم بعدم القيام بمخالفة القانون هناك.

ويذكر أن آلاف الاسرائليين زاروا دولة الامرات منذ توقيع اتفاق السلام بين الدولتين في شهر تشرين الاول اوكتوبر/تشرين الأوَّل من العام 2020.