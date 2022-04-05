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قائد سلاح الجو الاسرائيلي السابق:"حرية العمل الاسرائيلية في لبنان تضررت"

i24news

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الجنرال عميكام نوركين ، قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق يتحدث في مؤتمر معهد السياسة والاستراتيجية (IPS) في هرتسليا 23/11/2021
Avshalom Sassoni/Flash90الجنرال عميكام نوركين ، قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق يتحدث في مؤتمر معهد السياسة والاستراتيجية (IPS) في هرتسليا 23/11/2021

وتطرق نوركين خلال المقابلة الى امكانية شن اسرائيل هجوم على المنشآت النووية الايرانية

اعترف قائد سلاح الجو الاسرائيلي السابق الجنرال عميقام نوركين بصورة علنية لأول مرة أن حرية العمل الإسرائيلية في لبنان تضررت خلال العام الماضي، جاء هذا خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان". 

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وقبل نحو عام أطلق حزب الله صاروخ مضاد للطائرات تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية وتقريبا كاد أن يصيبها. وذكر التقرير أن في أسرائيل أدركوا أن جزءا من المفاجآت التي يحرص قائد حزب الله حسن نصر الله الاحتفاظ بها لوقت الحرب- قرر هذه المرة استخدامها أيضا خلال الايام العادية، وعمليا فإن الطائرات المسيرة الاسرائيلية موجودة تحت تهديد الصواريخ. 

نوركين قال في المقابلة للمرة الاولى بأن حرية العمل الجوي لإسرائيل في لبنان تضررت ويوجد حاليا أقل عدد من الرحلات- وهذا يشير الى معلومات استخباراتية أقل. 

وحين سئل قائد سلاح الجو السابق إن كانت هناك امكانية لشن هجوم إسرائيلي في ايران، وإن كان سلاح الجو الاسرائيلي قادر على تدمير المنشآت النووية الايرانية؟ نوكين لم يقدم جوابا قاطعا على السؤال. 