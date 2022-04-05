اسرائيل تصادق على تسهيلات جديدة للفلسطينيين في شهر رمضان

جاء اقرار هذه التسهيلات بعد تقييم امني بمشاركة غانتس وكافة القادة الامنيين

على خلفية التوتر الأمني، أقر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس سلسلة من التسهيلات للفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان، جاء هذا في ختام تقييم للوضع الأمني مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية ونائب رئيس الشاباك ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي ، وإقر خلالها السماح للفلسطينيين الدخول الى الحرم القدسي الجمعة لأداء الصلاة.

ووفقا للتقرير، سيتم السماح لدخول النساء من كافة الأجيال، ودخول الأطفال حتى جيل 12 عاما بدون الحاجة الى تصريح، ويسمح بالدخول للرجال من جيل 50 عام فما فوق بدون الحاجة الى تصريح، بينما يسمح لمن هم بجيل 40 فما فوق بعد حصولهم على تصريح.

اضافة لذلك، سمح بالزيارات العائلية في إسرائيل للأقارب من الدرجة الأولى للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من يوم الأحد حتى يوم الخميس، ومن المقرر أن يجري تقييم للوضع الأمني الأسبوع القادم، وسيتم خلاله اتخاذ قرار بتوسيع الخطوات المرتبطة بالزيارات العائلية وذلك استنادا الى الوضع الامني. ويشار الى أن المجلس الأمني المصغر سيجتمع الأحد القادم، وهو الاجتماع الثاني له في غضون عشرة أيام.

وبموجب البيان الصادر فان منسق أعمال الحكومة غسان عليان أطلع المسؤولون في السلطة الفلسطينية وكافة الجهات ذات الصلة في المجتمع الدولي على كافة الخطوات والبادرات بمناسبة العيد وشهر رمضان.ويشار الى إنه خلال العامين الماضيين لم يتم تقديم تسهيلات خلال شهر رمضان بسبب ازمة كورونا، وخلال الشهر الحالي سيتم زيادة ساعات العمل في المعابر.