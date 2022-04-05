الرئاسة اللبنانية تؤكد زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد في حزيران المقبل

ميشال عون قال إن "اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه"

أكدت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرنسيس سيقوم بزيارة إلى لبنان في شهر حزيران/يونيو المقبل، مشيرة إلى أن "السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري سلّم رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة خطية أعلمه فيها أن قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان، على أن يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي".

وأضافت الرئاسة في بيان، أن ميشال عون قال إن "اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمرّ بها".

وكان البابا فرنسيس سبق و أن أكد مراراً عن رغبته في زيارة لبنان، ووجّه خلال الأشهر الأخيرة رسائل دعم عدّة إلى لبنان وشعبه، كما أعرب خلال زيارته جزيرة قبرص في كانون الأول/ديسمبر، عن "قلق شديد إزاء الأزمة اللبنانية"، وقال في كلمة ألقاها أمام مسؤولي الكنيسة المارونية "عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم"، مضيفا "أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب ذلك البلد".

يشار إلى أنه ستكون هذه الزيارة الثالثة للبابا فرنسيس إلى لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

ويذكر أن لبنان يعيش انهيار اقتصادي غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وبات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر.