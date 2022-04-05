وزير الأمن الاسرائيلي لأبو مازن:"مستعدون لتقديم تسهيلات طالما سمح الوضع الأمني بذلك"

وزير الأمن الاسرائيلي يجري مكالمة هاتفية للرئيس الفلسطينية ويهنئه بحللول شهر رمضان المبارك

اجرى وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبحسب البيان الصادر عن مكتبه قال غانتس لأبو مازن "إن إسرائيل على استعداد لتوسيع الخطوات والتسهيلات المدنية في شهر رمضان وبعده، طالما سمح الاستقرار الامني بذلك".

وذكر البيان أن غانتس أعرب عن تقديره للادانة التي أعلنها الرئيس الفلسطيني لعملية بني براك، والتي أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين. وإضاف البيان أن "وزير الأمن أراد تهنئة الرئيس الفلسطيني والشعب الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان".

وفي المحادثة بين الجانبين قال وزير الأمن الاسرائيلي غانتس إن الاعياد يجب أن تكون وقتا للسلام والهدوء، وليس للإرهاب وإن إسرائيل تأخذ على محمل الجد العمليات التي أسفرت عن مقتل 11 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين وتواصل العمل بقوة لمنع المساس بأمن المواطنين والحاق الأذى بهم" وحضر خلال إجراء المكالمة منسق أعمال الحكومة في المناطق الجنرال غسان عليان.

ويشار الى أنه في وقت سابق اعلن المنسق عن تسهيلات في شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تقييم أمني مع غانتس، ورئيس هيئة الأركان الاسرائيلية آفيف كوخافي ومسؤولين آخرين.