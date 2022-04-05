غزة: إصابات جراء إنفجار داخلي في أحد المواقع العسكرية التابعة لسرايا القدس

ثلاثة من نشطاء حركة الجهاد الاسلامي، أصيبوا بجروح جراء إنفجار داخلي في أحد المواقع العسكرية لسرايا القدس

ذكرت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة من نشطاء حركة الجهاد الاسلامي، أصيبوا بجروح جراء إنفجار داخلي في أحد المواقع العسكرية التابعة لسرايا القدس وسط قطاع غزة، وأكدت المصادر أنه "شوهدت اعمدة من الدخان تتصاعد من الموقع الذي وصلته سيارات اسعاف"، حسب ما أفاد به موقع معا.

وكان ثلاثة نشطاء في حركة الجهاد الإسلامي قتلوا فجر السبت الماضي بعد تصفيتهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حيث اعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا انهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية، وأنه تم تعقبهم على مدار أسابيع.

ويذكر أن حركة حماس، كانت قد منعت حركة الجهاد الإسلامي، أمس الإثنين، من إطلاق قذائف من قطاع غزة ردا على مقتل ثلاثة من نشطاء الحركة في مدينة جنين فجر، وقالت مصادر فلسطينية لـ"كان" إن حماس أوضحت للجهاد أنه لا يوجد لهم مصلحة بجولة تصعيد في قطاع غزة في هذه المرحلة، حسب ما أفادت به هيئة البث الرسمية "كان".