رئيس الحكومة الاسرائيلية يهاتف ولي عهد البحرين ويهنئة بحلول رمضان

كما تحدث الجانبان عن تنسيق زيارة لولي العهد البحريني الى اسرائيل

أفاد موقع "واينت" الاخباري أن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت إجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة وهنأه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبحسب النشر اتفق الجانبان على تنسيق زيارة لولي العهد البحريني إلى إسرائيل، والتي تأتي بعد زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت الى البحرين قبل شهرين، وكان أول رئيس حكومة إسرائيلي يزور المملكة

وناقش الجانبان أيضا بحسب وكالة الأنباء البحرينية " المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل على كافة الأصعدة".

ووصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مطلع شهر آذار الماضي إلى البحرين، عقد خلالها اجتماعات مع مسؤولين بحرينيين وقائد الأسطول الخامس الأميركي، وذلك في إطار زيارة هي الاولى من نوعها والتي لم يتم الاعلان عنها مسبقا.