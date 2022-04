الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يخسر الأغلبية بعد إعلان عضو الكنيست إيديت سيلمان إستقالتها

أكدت رئيسة الائتلاف وعضو الكنيست إيديت سيلمان، اليوم الأربعاء، استقالتها من الائتلاف الحكومي، وبهذا تفقد الحكومة الإسرائيلية أغلبيتها في الكنيست.

وعقب هذا القرار، قالت إيديت سيلمان، بأنها "اختارت الاستقالة بسبب شعورها بأنها لا تستطيع تحملها بعد الآن"، مؤكدة أنها "لا تستطيع الاستمرار في إلحاق الضرر بالهوية اليهودية لدولة إسرائيل"، في إشارة إلى خلاف حول السماح للطعام الذي يخالف الشريعة اليهودية بالدخول إلى المستشفيات بمناسبة عيد الفصح، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأفادت تقارير، أن إيديت سيلمان، "لم تخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بهذه الخطوة سابقا، وتركته ليعرف من خلال التقارير الإعلامية أنه فقد أغلبية حكومته"، فيما قالت مراسلة معاريف آنا رافيا بارسكي عبر تويتر، إن "العديد من كبار أعضاء التحالف كانوا على علم بهذا القرار لمدة أسبوع على الأقل، ولم يكن مفاجأة لهم".