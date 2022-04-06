تقرير: النائبة المستقيلة سيلمان اتفقت مع الليكود بأن تصبح وزيرة للصحة بحكومة يقيمها نتنياهو

صحيفة "معاريف" قالت ان الذي خطط للخطوة هو رئيس كتلة الليكود "ياريف لافين" وزوجها

هزت استقالة النائبة عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي الساحة السياسية في إسرائيل، وأثيرت تساؤلات كثيرة حول الموضوع، مسؤولون سياسيون صرحوا لموقع "واينت" بأن سيلمان اتفقت مع الليكود بأن يتم ضمها للحزب وستحصل على منصب وزير الصحة في حال نجح نتنياهو بإقامة حكومة.

استقالة سيلمان تأتي على خلفية قضية الرسالة التي بعثها وزير الصحة الاسرائيلية نيتسان هورفتش الى مدراء المستشفيات بتطبيق قرار المحكمة العليا وإدخال الطعام "الحامتس" اي الذي لا يتوافق مع الشريعة اليهودية الى المستشفيات في ايام عيد الفصح اليهودي، وقامت سيلمان بمهاجمته في أعقاب ذلك واعتبرت القرار "تجاوزا للخطوط الحمر".

وأفادت "واينت" أنه في أعقاب بيان سيلمان، ألغى الوزير هوروفتش زيارته الى رام الله للإجتماع مع مسؤولين فلسطينيين حيث كان من المرتقب أن يجتمع مع وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في رام الله.

وبحسب "واينت" سيلمان لم تبلغ مسبقا عن قرارها لأي جهة من الحكومة حتى لرئيس الحكومة نفتالي بينين ووزير الخارجية يائير لابيد، مسؤولون سياسيون قالوا لـ"واينت" إن "الخطوة تأتي بعد صفقة أبرمتها مع حزب الليكود.

وعلى صعيد متصل كشف المحلل السياسي لصحيفة "معاريف" صباح اليوم بأن الخطوة التي قامت بها سيلمان قام بحياكتها رئيس كتلة اللكود في الكنيست "ياريف لفين" وزوجها شموليك سيلمان، والهدف هو حث المزيد من نواب "يمينا" على الانسحاب واقامة كتلة منفصلة مع عضو الكنيست عميحاي شيكلي، وبعدها استبدال رئيس الكنيست بمساعدة القائمة المشتركة.