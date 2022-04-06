رغم الهدوء النسبي: حالة التأهب الأمني القصوى ستتواصل في إسرائيل

في جهاز الأمن الاسرائيلي يعبرون عن رضا حذر من التوجهات خلال الأيام الأخيرة

إفاد موقع "معاريف" إنه على الرغم من الاستقرار الأمني خلال الأيام الأخيرة في إسرائيل، لكن حالة التأهب الأمني القصوى والتعزيزات الكبيرة للقوات سيتم إبقائها في الضفة الغربية، وعلى خطوط التماس والشوارع الرئيسية وفي قطاعات أخرى. يأتي هذا في أعقاب التهديدات الأمنية التي لا زالت قائمة وعلى خلفية شهر رمضان وعيد الفصح.

بحسب التقرير في جهاز الأمن يعبرون عن رضا حذر من التوجهات خلال الأيام الأخيرة، رغم أنه لا يزال مفهوما بأن أي هجوم قاتل إضافي يمكنه أن يضاعف سقف التوتر والتهديدات.

إلى جانب استمرار الأنشطة العملياتية للجيش الإسرائيلي لإحباط هجمات وتواجد مضاعف على خطوط التماس والطرق الرئيسية، في الجهاز الأمني يطالبون بخلق فصل بين التعامل مع الهجمات والاعتداءات والحفاظ على نسيج الحياة المدنية، بالتشديد على شهر رمضان. والنية هي منع احتكاك بين الجيش الاسرائيلي والسكان الفلسطينيين، حين تكون غير مطلوبة وملحة من ناحية أمنية.

أيضا في قطاع غزة رغم الهدوء في الأشهر الأخيرة ، حالة التأهب القصوى ستتواصل، خصوصا على الجوانب الاستخباراتية وجهاز الدفاع الجوي. وذكر التقرير "أن أعمال العنف والشغب الحالية من جانب الفلسطينيين في باب العامود في مدينة القدس منذ ايام يشار اليها كأكبر عقبة يمكنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة. وفي هذا السياق يعبرون في الجهاز الأمني إلى تقدير كبير لعمل الشرطة وعناصر حرس الحدود في باب العامود".